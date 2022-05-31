اليونان..القبض على شخص لوّح بمسدس أمام مقر البرلمان

المصدر: د ب أ

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أفادت وسائل إعلام محلية يونانية بأن الشرطة تعاملت مع شخص شبه عار بعدما لوح بمسدس في الساحة المقابلة لمبنى البرلمان في أثينا في ساعة متأخرة من يوم أمس.

وتسبب الشخص /37 عاما/ في حالة من الهرج أمام النصب التذكاري للجندي المجهول في ساحة سينتاجما، حيث مقر البرلمان.

وذكرت صحيفة "بروتو ثيما" ومصادر أخرى أن الأمر استغرق عدة ساعات حتى تمكنت الشرطة من تهدئة الرجل ونزع سلاحه ومن ثم احتجازه. وكان جرى تطويق المنطقة خلال العملية.

وبحسب التقارير، فقد حمل الشخص لافتة مكتوب عليها "الملك مينوس، انقلاب"، وصاح بعبارات غير متسقة.

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