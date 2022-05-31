زيلينسكي: الجيش الروسي وصل إلى "أقصى قوة قتالية" في دونباس

المصدر: وكالات

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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كلمة عبر الفيديو، أمس الاثنين، أن الجيش الروسي وصل إلى "أقصى قوة قتالية" في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأضاف أن الجيش الروسي يحاول جمع قوات ساحقة لممارسة المزيد من الضغوط على القوات الأوكرانية، مشيراً إلى مدن سيفييرودونيتسك وليسيشانسك وباخموت وأفديفكا وكوراخوف وسلوفيانسك كأهداف رئيسية للجيش الروسي في المنطقة.

وأضاف أن هناك أيضاً قصفاً في مدينة خاركيف وفي منطقة سومي في شمال شرق البلاد.

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