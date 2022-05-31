القوات الروسية تدخل آخر معاقل لوغانسك

المصدر: عواصم - وكالات

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تدور اشتباكات ضارية بين القوات الروسية والأوكرانية في وسط مدينة سيفيرودونتسك، آخر معاقل القوات الأوكرانية في مقاطعة لوغانسك بإقليم دونباس الذي يتكون من مقاطعتي لوغانسك ودونتسك، والذي أعلنت موسكو أن عمليتها العسكرية تستهدف السيطرة الكاملة عليه، فيما أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن بلاده لن تزود أوكرانيا بصواريخ يمكن أن تصل إلى الأراضي الروسية.

وتحاول القوات الروسية تطويق المدينة والسيطرة عليها. وقال حاكم منطقة لوغانسك سيرغي غايداي في تلغرام «الروس يتقدمون باتجاه وسط سيفيرودونتسك. القتال مستمر والوضع صعب للغاية». وأضاف إن الطريق الذي يربط بين سيفيرودونتسك وليسيتشانسك ومن ثم بطريق باخموت «خطير» جداً ولا يمكن إجلاء مدنيين أو نقل مساعدات إنسانية.

سيطرة فعلية

وسيمنح الاستيلاء على مدينة سيفيرودونتسك ومدينة ليسيتشانسك على الضفة المقابلة لنهر سيفيرسكي دونيتس روسيا سيطرة فعلية على إقليم لوغانسك. وقال حاكم محلي أمس، إن القوات الروسية دخلت مدينة سيفيرودونتسك، واصفاً القتال بأنه شرس جداً.

واستبعد معهد دراسات الحرب، وهو مركز بحوث، أن يتمكن أي هجوم أوكراني مضاد لاحقاً من استعادة مناطق كبيرة في الأمد القريب، ولكنه يمكن أن يعطل العمليات الروسية ويجبر موسكو على تعزيز قواتها في المنطقة.

وفي دونتسك، في المنطقة الانفصالية في الشرق، لقي خمسة مدنيين بينهم فتاة في الرابعة عشرة حتفهم وأصيب 16 بجروح الإثنين جراء القصف الأوكراني، وفق لجنة تحقيق روسية.

صواريخ أمريكية

وفي تصريح نادر، وصف دميتري ميدفيديف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي أمس، قرار واشنطن عدم إرسال أنظمة صواريخ إلى أوكرانيا يمكنها أن تصل إلى روسيا بأنه «عقلاني»، وذلك رداً على تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن قال فيه إن الولايات المتحدة لن ترسل إلى أوكرانيا أنظمة الصواريخ التي يمكنها أن تصل إلى روسيا. وجاء تصريح بايدن بعد أن أفاد تقرير بأن واشنطن تستعد لإرسال أنظمة صواريخ متقدمة طويلة المدى إلى كييف.

وقال بايدن للصحافيين بعد أن عاد للبيت الأبيض من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في ديلاوير «لن نرسل لأوكرانيا أنظمة صواريخ» يمكنها أن تصل إلى الداخل الروسي. ولم يتضح ما النظام الصاروخي الذي كان بايدن يشير إليه في تصريحاته.

معارك الجنوب

ذكرت نشرة الجيش الأوكراني، أمس، أن القوات الروسية تبني «خطوطاً دفاعية» حول خيرسون في الجنوب الأوكراني، وأنها أرسلت قوات خاصة إلى ميكولايف المجاورة للقيام «بعمليات هجومية لاستعادة مواقع مفقودة». وتحدث الجانب الروسي عن معارك في المنطقة، مشيراً إلى تدمير تجهيزات عسكرية أوكرانية بضربات مدفعية استهدفت حوض ميكولايف البحري.

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