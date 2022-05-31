ماكرون يواجه تحدي الانتخابات التشريعية

المصدر: (باريس - أ.ف.ب)

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يبدو حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاؤه الوسطيون الأوفر حظاً في الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 12 يونيو في فرنسا لانتخاب 577 نائباً في الجمعية الوطنية، في حين بدأت أمس، الحملة الانتخابية الرسمية للجولة الأولى على خلفية توترات مرتبطة بارتفاع الأسعار.

ويتنافس حزب ماكرون بفارق ضئيل مع تحالف أحزاب يسارية بقيادة جان لوك ميلانشون، فيما يحلّ حزب مارين لوبن اليميني المتطرف ثالثاً، بحسب استطلاعات الرأي.

هذه المعركة غير المسبوقة بين ثلاث كتل أزاحت الأحزاب التقليدية اليمينية واليسارية التي كانت تسيطر على الحياة السياسية الفرنسية على مدى عقود، تبدو متوترة، في وقت يعاني الفرنسيون تكلفة المعيشة في ظلّ تضخم متسارع ونمو اقتصادي سلبي.

وبحسب استطلاع أجراه المعهد الفرنسي للرأي العام لمصلحة صحيفة «لو جورنال دو ديمانش»، قال 52% إنهم سيمتنعون عن التصويت.

ويواجه النشاط الاقتصادي في فرنسا الذي لم يتعافَ بعد من صدمة كورونا، ارتفاع الأسعار الناجم عن أزمة أوكرانيا، ونسبة تضخم تقارب الـ5% في أبريل. وبحسب استطلاعات الرأي، سيحصل حزب ماكرون «النهضة» وحلفاؤه ضمن لائحة «معاً» على ما بين 27 و28% من الأصوات في الجولة الأولى. من جانب اليسار، يكمن التحدي في معرفة ما إذا كان «الاتحاد الشعبي البيئي الاجتماعي» بقيادة جان لوك ميلانشون الذي حلّ ثالثاً في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، سيتمكن من أن يصير القوة المعارضة الرئيسة في فرنسا.

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