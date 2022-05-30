العثور على 14 جثة في موقع تحطّم الطائرة النيبالية

المصدر: أ ف ب

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عُثر على 14 جثة حتى الآن تحت ركام الطائرة التي تحطّمت في منطقة جبلية في النيبال وعلى متنها 22 شخصا، وفق ما أفادت هيئة الطيران المدني في البلاد الاثنين.

وقال الناطق باسم الهيئة ديو تشاندرا لال كارن لفرانس برس بعد يوم على وقوع الحادث "عثر على 14 جثة حتى الآن، وما زال البحث متواصلا للعثور على البقية. الطقس رديء جداً لكننا تمكنا من إيفاد فريق إلى موقع حادثة التحطم. لم يكن من الممكن تسيير رحلة أخرى".

وفقد الاتصال مع الطائرة من طراز "توين أوتر" التابعة لشركة "تارا اير" بعد وقت قصير من إقلاعها من مدينة بوخارا (غرب النيبال) صباح الأحد للتوجه إلى جومسوم، وهي وجهة معروفة للأشخاص الذين يقصدون جبال الهيمالايا.

ومشطت مروحيات تابعة للجيش وشركات خاصة المنطقة الجبلية النائية طوال يوم الأحد، بمساعدة فرق برية، لكنها علّقت البحث مع حلول الليل في وقت عرقل سوء الأحوال الجوية العملية الجارية في موقع يبلغ ارتفاعه ما بين 3000 إلى 4000 متر فوق سطح البحر.

وبعد استئناف عمليات البحث الاثنين، نشر الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي صورة لحطام الطائرة على سفح جبل بينما بدا رقم التسجيل 9N-AET واضحا على الجناح.

وكان أربعة هنود وألمانيان من بين ركاب الطائرة، علما أن البقية جميعهم نيباليون.

ولم تتضح بعد أسباب وقوع الحادث.

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