زيلينسكي يتهم روسيا بتدمير 90% من منازل سيفيرودونتسك

المصدر: د ب ا

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بتدمير واسع النطاق لمدينة سيفيرودونتسك الكبيرة في إقليم دونباس. وقال في رسالة فيديو من كييف يوم أمس الأحد إنه تم تدمير البنية التحتية بأكملها.

وتابع أن "90% من المنازل تضررت. وأن أكثر من ثلثي رصيد المساكن في المدينة دمرت بالكامل"، مضيفا أن الهجمات يجري شنها على المدينة على نحو متواصل.

وقال إن "الجيش الروسي يسعى بشدة لغزو سيفيرودونتسك. وهم لا يكترثون بعدد الأرواح التي يجب عليهم تقديمها مقابل هذه المحاولة".

وأضاف أن أوكرانيا تبذل كل ما في وسعها لردع الهجوم. وقال "لم يمر يوم دون أن نحاول العثور على المزيد من الأسلحة والمزيد من الأسلحة الحديثة للدفاع عن أرضنا والدفاع عن شعبنا".

وكانت سيفيرودونتسك على مدى أشهر هدفا للهجمات الروسية. وتعتبر المدينة البقعة الأخيرة التي لا تزال تحت سيطرة الجيش الأوكراني في منطقة لوهانسك.

وكانت هيئة الأركان العامة الأوكرانية قد قالت مساء الأحد في تقريرها عن الوضع إن الجيش الروسي يحاول "الحصول على موطئ قدم في الضواحي الشمالية الشرقية لمدينة سيفيرودونتسك" وكان ينفذ هجمات في اتجاه وسط المدينة. وتم دعم الهجوم البري بالمدفعية والقوات الجوية.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز