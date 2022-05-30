الرئيس الأوكراني: روسيا خسرت مستقبلها

المصدر: د ب ا

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وصف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الدمار الذي لحق بمدينة خاركيف، في أعقاب زيارته الأولى للجبهة الشرقية، بأنه رمز لحرب الإبادة الروسية وخسائرها خلال هذا الصراع.

وقال في رسالة فيديو يوم أمس الأحد" المباني السكنية السوداء المحترقة ونصف المدمرة تواجه الشرق والشمال بنوافذها- حيث كانت المدفعية الروسية تطلق قذائفها".

وتابع زيلينسكي يمكن لروسيا أن تنظر إلى تلك المنازل مثل المرايا.

وأضاف " ترى كم خسرت خلال 95 يوما من الحرب الشاملة ضد أوكرانيا".

وأضاف أن خسارة روسيا لم تقتصر فقط على المعركة من أجل خاركيف، ولكن أيضا من أجل العاصمة كييف وشمالي أوكرانيا.

وقال" لقد خسرت مستقبلها وأي روابط ثقافية مع العالم الحر".

وأوضح أن القوات الروسية لا تزال تحتل ثلث المنطقة المحيطة بخاركيف، مضيفا "سنحرر كل المنطقة بالتأكيد".

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