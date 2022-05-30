أستراليا: التغيّر المناخي مسألة أمن قومي

المصدر: كانبرا - أ.ف.ب

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انتقد رئيس الوزراء الأسترالي الجديد أنتوني ألبانيزي خطة الحكومة الأسترالية السابقة بالنسبة للمنطقة، مشيراً إلى أنها «أخطأت» خصوصاً في خفض المساعدات الخارجية و«عدم مشاركة القيم». وبُثّت تصريحات ألبانيزي لشبكة «سكاي نيوز» أمس، بينما زار وزير الخارجية الصيني وانغ يي فيجي لإجراء محادثات مع قادة دول منطقة المحيط الهادئ ووزراء خارجية دول أخرى في المنطقة.

وقال ألبانيزي «بالنسبة لجيراننا في جزر المحيط الهادئ، تعد مسألة التغيّر المناخي قضية مرتبطة بشكل تام بالأمن القومي». وإلى جانب تكثيف التحرّك لحماية البيئة، طرح ألبانيزي زيادة المساعدات وخطة لإنشاء مدرسة للتدريب الدفاعي في منطقة الهادئ. وأضاف أن قادة دول منطقة الهادئ أبدوا «الكثير من الإيجابية» حيال مساعي حكومته لإعادة الانخراط في المنطقة، رغم الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها بكين لزيادة نفوذها فيها.

ويتوقع أن يناقش وانغ، الذي بدأ جولته في جنوب الهادئ في جزر سليمان الخميس، مع نظرائه مسودة اتفاق واسع النطاق وخطة لخمس سنوات تم تسريبهما الأسبوع الماضي. وعرضت المسودتان على عشر دول على الأقل في منطقة الهادئ قبيل اجتماع فيجي، ما أثار مخاوف بشأن طموحات بكين لتوسيع التعاون الأمني والاقتصادي مع دول جنوب الهادئ بشكل كبير.

عودة أسترالية

وخلال الحملة الانتخابية الأخيرة، أشار حزب العمال اليساري الوسطي الذي ينتمي إليه ألبانيزي إلى أن المدرسة ستضم قوات من بابوا غينيا الجديدية وفيجي وتونغا وتيمور الشرقية وفانواتو وجزر سليمان. ولفت ألبانيزي إلى أن دول المنطقة رحّبت بمعاودة أستراليا تكثيف نشاطها الدبلوماسي في الهادئ، وهو أمر بدأته بزيارة أجرتها وزيرة الخارجية الجديدة بيني وونغ لفيجي. وقال «كان رد الفعل إيجابياً للغاية». وتتصارع أستراليا والصين على النفوذ في المحيط الهادئ، بعدما فاجأت بكين كانبيرا الشهر الماضي بإبرامها اتفاقاً أمنياً واسع النطاق مع جزر سليمان. وحضّت وونغ في فيجي دول جنوب الهادئ على التصدي لمحاولات الصين توسيع هيمنتها الأمنية في المنطقة. وقالت للصحافيين في العاصمة سوفا «أعربنا علناً عن قلقنا بشأن الاتفاق الأمني».

تركيز مناخي

من جهته، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ أن بلاده مستعدة للعمل مع قوى أخرى في منطقة الهادئ للمساعدة في تنمية دول المحيط الجزرية. وقال لدى لقائه أمس، الأمين العام لمنتدى جزر الهادئ هنري بونا إن «الصين ترغب بتعاون ثلاثي أكبر مع الدول الأخرى، خصوصاً تلك التي تتمتع بنفوذ تقليدي في المنطقة» لمساعدة الدول الجزرية على تسريع تنميتها. وأفاد في بيان عن الاجتماع نشرته الخارجية الصينية «إنها زيارة سلام وصداقة وتعاون».

ويتوقع أن يبقى وزير الخارجية الصيني في عاصمة فيجي حتى غدٍ الثلاثاء على أقل تقدير، إذ سيلتقي قادة البلاد وسيشارك في الاجتماع الثاني بين الصين ووزراء خارجية جزر المحيط الهادئ. واعتبر بونا الذي يعتبر أن الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى «تحرّك طارئ وطموح بشأن التغيّر المناخي»، يجب أن يكونا محور المناقشات. وقال بونا «نحيّي التزامات الصين من ناحية التغير المناخي». وفي إطار جولته في المحيط الهادئ، زار وانغ جزيرة كيريباتي، حيث وقّع عشر مذكرات تفاهم تتطرق إلى التغيّر المناخي والتعاون الاقتصادي ومسائل أخرى لا علاقة لأي منها بالأمن. كما زار ساموا، حيث وقّع السبت اتفاقاً ثنائياً بهدف تحقيق «تعاون واسع». وفي إطار هذه الجولة، سيزور وانغ أيضاً تونغا وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة.

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