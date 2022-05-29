توتر متصاعد بين بلدين أفريقيين ودعوات للتهدئة والحوار

المصدر: دكار - أ.ف.ب

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صرح الرئيس السنغالي ماكي سال، الذي يتولى حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي، اليوم الأحد، بأنه «قلق جداً» من «تصاعد التوتر» بين رواندا والكونغو الديمقراطية، داعياً البلدين إلى «الهدوء والحوار».

وقال ماكي سال في تغريدة على تويتر: «أدعو البلدين إلى الهدوء والحوار من أجل حل سلمي للأزمة، بدعم من الآليات الإقليمية والاتحاد الأفريقي».

وكانت رواندا أعلنت، أمس السبت، أن متمرّدين من الكونغو الديمقراطية خطفوا اثنين من جنودها، متّهمة السلطات الحكومية الكونغولية بـ«دعم المجموعة المسؤولة عن احتجاز الجنديين».

وجاء ذلك بعيد استدعاء السلطات الكونغولية السفير الرواندي، وتعليقها رحلات الخطوط الجوية الرواندية احتجاجاً على الدعم الذي تقول إن كيغالي توفّره لمتمردي «حركة 23 مارس» في شرق الكونغو الديمقراطية.

وهذا الأسبوع اندلعت معارك بين القوات الكونغولية و«حركة 23 مارس» على جبهات عدة في إقليم شمال كيفو المضطرب في شرق الكونغو الديمقراطية عند الحدود مع رواندا.

ونزح 72 ألف شخص بسبب اشتباكات سجّلت أخيراً في شرق الكونغو الديمقراطية بين الجيش ومتمردي «حركة 23 مارس»، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة الجمعة، محذّرة من أن الهاربين من المعارك يواجهون «عنفاً مستمراً»، ومنازلهم عرضة للنهب.

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