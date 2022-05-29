كولومبيا.. زعيم سابق لحرب العصابات يدنو من الرئاسة

المصدر: بوغوتا - د.ب.أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

يقترب زعيم سابق لحرب العصابات وعمدة مدينة بوغوتا السابق جوستافو بيترو من الفوز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في كولومبيا، التي بدأت اليوم الأحد.

ووفقاً لأحدث الاستطلاعات، فإن بيترو اليساري متقدم على المرشح اليميني فيدريكو جوتيريث، ورودولفو هرنانديز، غير المنتمي لأي حزب.

ومن غير المرجح أن يفوز أي من المرشحين بأغلبية في الجولة الأولى، التي تتطلب حصول المرشح على أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

وفي الجولة الثانية، يمكن أن يمثل رجل الأعمال والعمدة السابق لمدينة بوكارامانجا هرنانديز تهديداً لبيترو.

وظهر اليسار كقوة من الانتخابات البرلمانية في مارس الماضي، على الرغم من أن صور السياسات اليسارية تضررت بسبب عنف الجماعات المسلحة خلال الحرب الأهلية التي استمرت عقوداً. ويشار إلى أنه من غير المسموح للرئيس الحالي إيفان دوكي بالترشح مرة أخرى للرئاسة بسبب الدستور.

ويحق لأكثر من 39 مليون كولومبي الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز