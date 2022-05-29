أفغانيات يرفعن شعار «خبز.. عمل.. حرية» في وجه طالبان

المصدر: كابول - أ.ف.ب

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رددت نحو 20 أفغانية في كابول، اليوم الأحد، هتافات «خبز، عمل، حرية» خلال تظاهرة للاحتجاج على القيود الصارمة التي تفرضها حركة طالبان على النساء. وهتفت المتظاهرات «التعليم حقي! أعيدوا فتح المدارس». وارتدت العديد من المتظاهرات اللواتي تجمّعن أمام وزارة التعليم النقاب.

وسارت المتظاهرات بضعة كيلومترات قبل إنهاء المسيرة، بينما انتشر عناصر طالبان في المكان.

وقالت المتظاهرة زهوليا فارسي: «أردنا قراءة إعلان، لكن طالبان لم تسمح بذلك.. أخذ عناصرها هواتف بعض الفتيات ومنعونا من التقاط صور أو تسجيلات لتظاهرتنا».

وهذا الشهر، أكد القائد الأعلى لطالبان هبةالله أخوند زاده أن على النساء بشكل عام التزام منازلهن. وصدرت أوامر للنساء بتغطية أنفسهن بالكامل، بما في ذلك وجوههن، لدى مغادرتهن منازلهن. وأثار هذا المرسوم غضباً دولياً، وأعاد إلى الذاكرة عهد طالبان الأول، عندما فرضت الحركة على النساء ارتداء البرقع. كما حظرت الحركة التظاهرات المطالبة بحقوق المرأة وتجاهلت دعوات الأمم المتحدة للتراجع عن القيود.

وقاومت بعض الأفغانيات قيود طالبان في البداية ونظمن تظاهرات صغيرة.

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