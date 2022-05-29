شنغهاي تعانق الاقتصاد وتنهي الإغلاق العام

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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أعلنت شنغهاي اليوم "الأحد" إن القيود «غير المعقولة» المفروضة على الشركات ستُرفع اعتباراً من الأربعاء المقبل، بينما تبحث المدينة إنهاء إغلاق كورونا (كوفيد 19)، في حين أعادت بكين فتح أجزاء من وسائل النقل العام بها، وكذلك بعض مراكز التسوق وأماكن أخرى مع استقرار عدد الإصابات.

وتهدف شنغهاي، المركز التجاري الصيني البالغ عدد سكانه 25 مليون نسمة، إلى إنهاء جوهري يوم الأربعاء للإغلاق العام الذي استمر شهرين، والذي ألحق أضراراً جسيمة بالاقتصاد، وشهد ضياع دخول كثيرين من السكان ومكابدة من أجل الحصول على الغذاء والتغلب على العزلة.

وتتعارض القيود المؤلمة لفيروس كورونا في المدن الصينية الكبرى مع الاتجاهات التي شهدها باقي العالم، والذي انتقل إلى حد كبير نحو التعايش مع الفيروس حتى مع انتشار الإصابات.

وسوف تنهي شنغهاي، أكثر المدن الصينية سكاناً، الكثير من شروط استئناف العمل في الشركات اعتباراً من الأول من يونيو. وأطلقت المدينة أيضاً إجراءات لدعم اقتصادها، بما في ذلك تخفيض بعض الضرائب على مشتريات السيارات وتسريع إصدار سندات الحكومة المحلية، وتسريع الموافقات على المشروعات العقارية. وستطلب شنغهاي من البنوك تجديد القروض للشركات الصغيرة والمتوسطة بما قيمته الإجمالية مئة مليار يوان (15 مليار دولار).

وقالت نائبة رئيس بلدية شنغهاي وو تشينغ للصحافيين «سندعم وننظم بالكامل استئناف عمل وإنتاج المشاريع في صناعات ومجالات مختلفة». وأضافت إن قيود كوفيد «غير المعقولة» على الشركات ستُرفع. ولم تدل تشينغ بتفاصيل عن القيود التي ستُلغى.

وبدأت شنغهاي في أبريل في نشر «قوائم بيضاء» بالشركات المهمة في مجالات صناعة السيارات، وعلوم الحياة، والمواد الكيميائية وأشباه الموصلات من أجل استئناف الإنتاج فيها. لكن الكثير من الشركات الكبيرة لها موردون غير قادرين على إعادة الفتح، وبالتالي ما زالت تلك الشركات تواجه أزمات لوجيستية.

وقالت الناطقة باسم الحكومة في شنغهاي يين شين إن المركز المالي الصيني سيخفف من شروط اختبارات الكشف عن «كوفيد 19» اعتباراً من يوم الأربعاء لمن يرغبون في دخول الأماكن العامة أو استخدام وسائل النقل العام لتشجيع استئناف العمل والعودة إلى الحياة الطبيعية. وأضافت إن الوضع الحالي للجائحة في المدينة مستمر في الاستقرار والتحسن. وأضافت إن استراتيجية شنغهاي تتمحور الآن نحو تطبيع الوقاية والسيطرة.

من جهتها ذكرت صحيفة «شنغهاي سيكيوريتيز نيوز» الحكومية اليوم أن السلطات وافقت على إعادة فتح 240 مؤسسة مالية في المدينة اعتباراً من يوم الأربعاء لتضاف إلى قائمة تضم 864 شركة أُعلنت في وقت سابق من هذا الشهر. وهذا من أصل ما يقرب من 1700 شركة مالية في شنغهاي.

وفي السياق ذاته، تعتزم هونغ كونغ تخفيف بعض القيود المفروضة على المسافرين القادمين للمدينة، في إطار جهود تخفيف قيود السفر المرتبطة بجائحة كورونا. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن حكومة هونغ كونغ القول في بيان إنه على الرغم من أن المسافرين ما زال يتعين أن يقدموا نتيجة اختبار حمض نووي تم إجراؤه قبل 48 ساعة من الوصول للمدينة، لم يعد يتعين عليهم تقديم دليل اعتماد المختبر.

وجاء في البيان أنه من المقرر دخول التعديلات حيز التنفيذ ابتداءً من الأربعاء المقبل، كما أعلنت الحكومة عن تخفيف آلية تعليق الرحلات الجوية للطائرات التي تحمل مسافرين مصابين بفيروس كورونا.

وفي النمسا، أظهرت أحدث أرقام رسمية، صدرت اليوم، استمرار تقلص عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إلى 8761 إصابة جديدة، وعدم حدوث حالات وفاة ناجمة عن تداعيات المرض، خلال آخر 24 ساعة.

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