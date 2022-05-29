جنرال نمساوي يتولى قيادة أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي

المصدر: وام

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تولى الجنرال روبرت بريجر، رئيس الأركان السابق لجيش النمسا، منصب رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي "EUMC"، وأصبح يقود أعلى هيئة عسكرية في الاتحاد الأوروبي، تضم جميع رؤساء أركان جيوش دول الاتحاد، لمدة 3 أعوام مقبلة.

وقالت كلاوديا تانر، وزيرة الدفاع النمساوية إن اختيار قائد عسكري نمساوي لقيادة رؤساء أركان جيوش دول الاتحاد الأوروبي، يعد تأكيدا على الأداء الممتاز للجنود النمساويين على المستوى الدولي.

وأعلن الجنرال بريجر، في أول تصريح له، عن رغبته بالعمل مع رؤساء الأركان الأوروبيين، لمواصلة بناء ثقافة دفاعية حقيقية للاتحاد الأوروبي، وقال إن الأولوية القصوى تتمثل في التنفيذ الكامل لـ "البوصلة الاستراتيجية" في سياسة الاتحاد الأوروبي الدفاعية، التي تشمل مجموعة من الإجراءات لتحسين الأوضاع الدفاعية للاتحاد، وإنشاء قوات ضاربة جديدة في إطار وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهداته لتعزيز الأمن العالمي.

جدير بالذكر أن دول الاتحاد الأوروبي انتخبت، في مايو 2021، رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، التي تقدم المشورة لمؤسسات الاتحاد وتدير وتوجه العمليات العسكرية، حيث تم التصويت في العاصمة بروكسل لصالح ترشيح الجنرال النمساوي روبرت بريجر، الذي استلم الرئاسة من الجنرال الإيطالي كلاوديو غراتسيانو للسنوات الثلاث المقبلة.

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