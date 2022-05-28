بوتين يوقع على اتفاقية مع أوسيتيا الجنوبية بشأن ازدواج الجنسية

المصدر: د ب ا

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وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونا بشأن التصديق على اتفاقية مع إقليم أوسيتيا الجنوبية تتعلق بتسوية قضايا الجنسية المزدوجة، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أرتي بالعربي) الروسية اليوم السبت.

وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بتاريخ تبادل وثائق التصديق، وهي صالحة لمدة خمس سنوات ويتم تمديدها تلقائيا كل خمس سنوات لاحقة، ما لم يقم أي من الطرفين بإخطار الطرف الآخر بوقف العمل بها من خلال القنوات الرسمية، قبل ستة أشهر من انتهاء فترة الخمس سنوات التالية.

وتم التوقيع على الاتفاقية بين روسيا وإقليم أوسيتيا الجنوبية في عام 2021، حيث تنص على أن مواطني كل من الدولتين يستطيعون الحصول على جنسية الدولة الأخرى، دون التخلي عن الجنسية الحالية.

ووفقا للاتفاقية، الأشخاص الذين هم من مواطني كلا الطرفين ويحملون الجنسية المزدوجة، يتمتعون بالحق في الضمان الاجتماعي والتعليم والرعاية الطبية وفقا لتشريعات الطرف الذي يقيمون في أراضيه بشكل دائم.

في الوقت نفسه، يجوز لأي طرف منح الحقوق والمزايا لهؤلاء الأشخاص، حتى لو كانوا يقيمون في أراضي الطرف الآخر.

ولم يعترف بأوسيتيا الجنوبية كدولة سوى عدد قليل من الدول. وانفصل الإقليم وعدد سكانه 50 ألف نسمة عن جورجيا في بداية تسعينات القرن الماضي بعد حرب أهلية دموية.

وفي عام 2008، اعترفت روسيا باستقلال أوسيتيا الجنوبية ومنطقة أبخازيا على البحر الأسود بعد حرب قصيرة مع جورجيا. ويعتمد الإقليمان بدرجة كبيرة على روسيا سياسيا وماديا واقتصاديا وعسكريا. من جانبها، أكدت أبخازيا أنها ليست لديها خطط للانضمام إلى الاتحاد الروسي.

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