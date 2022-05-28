الأمم المتحدة تدعو لحماية المدنيين في أفغانستان

المصدر: كابول، نيويورك - أ.ف.ب، وام

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أدان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس الهجمات الأخيرة التي وقعت في أفغانستان وأودت بحياة العديد من المدنيين بينهم أطفال. وقال غوتيريس في بيان أصدره الناطق الرسمي باسمه الليلة قبل الماضية: «ندين الهجمات الأخيرة في أفغانستان على سيارات الركاب في مدينة مزار الشريف ومسجد شريف حضرة زكريا في مدينة كابول والتي أودت بحياة العديد من المدنيين بينهم ما لا يقل عن 16 طفلاً».

وتقدم أمين عام الأمم المتحدة بأحر التعازي لأسر الضحايا وتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين، وجدد موقف الأمم المتحدة بأن جميع الهجمات ضد المدنيين والمنشآت المدنية، بما في ذلك المساجد، محظورة تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني.وقتل 16 شخصاً على الأقل الأربعاء الماضي في أربعة تفجيرات، استهدفت ثلاثة منها حافلات صغيرة وتبناها تنظيم داعش في مزار الشريف، ورابع استهدف مسجداً في كابول، على ما أعلنت السلطات.

ودعا خبير رفيع في الأمم المتحدة سلطات طالبان إلى التحقيق في هذه الهجمات بالإضافة إلى سلسلة التفجيرات ذات الطابع الطائفي.

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