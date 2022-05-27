فيتو روسي-صيني بمجلس الأمن ضد مشروع قرار لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

المصدر: أ ف ب

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استخدمت الصين وروسيا، كما كان متوقعاً، حق النقض في مجلس الأمن أمس الخميس ضدّ مشروع قرار أمريكي لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية بعد اختبارها صواريخ باليستية.

وصوّت بقية أعضاء المجلس (13 عضواً) لصالح المشروع، الذي نصّ على تخفيض واردات بيونغ يانغ من النفط الخام والمكرّر.

وأعرب العديد من حلفاء واشنطن عن أسفهم وراء الكواليس لإصرارها على إجراء تصويت مع علمها بأنّ الصين وروسيا ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع القرار.

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