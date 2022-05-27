أمريكا تصادر شحنة نفط إيراني قرب اليونان

المصدر: أثينا/لندن - رويترز

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ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى. واحتجزت السلطات اليونانية الشهر الماضي السفينة بيغاس التي ترفع علم إيران وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فرداً قرب ساحل جزيرة إيفيا الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقاً لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب أوكرانيا. لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها. وبقيت الناقلة، التي أعيد تسميتها باسم (لانا) في أول مارس وترفع العلم الإيراني منذ أول مايو، بالقرب من المياه اليونانية منذ ذلك الحين. وكانت قبل ذلك الحين ترفع العلم الروسي.

وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية أمس، إن وزارة العدل الأمريكية «أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني». وأضاف المصدر «نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة»، ولم يضف مزيداً من التفاصيل.

يأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة الأربعاء عقوبات على ما وصفته بأنه شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني لتهريب النفط وغسل الأموال، حتى في وقت تحاول واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وأكد مصدر غربي مطلع آخر حدوث واقعة المصادرة، وقال إن الشحنة تم نقلها إلى الناقلة (آيس إنرجي) التي ترفع علم ليبيريا والتي تديرها شركة الشحن اليونانية ديناكوم. وأشار مصدر في ديناكوم إلى أن «نقل النفط جار من السفينة إلى آيس إنرجي التي ستبحر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة».

كانت بيغاس من بين خمس سفن اختصتها الولايات المتحدة بالذكر في 22 فبراير، قبل يومين من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، في إطار عقوبات أوسع ضد بنك برومسفياز، الذي وصفته واشنطن بأنه يلعب دوراً مهماً لقطاع الدفاع الروسي. وجرى في وقت لاحق تحديد المالك الروسي للسفينة وهو شركة ترانسمورفلوت في الثامن من مايو.

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