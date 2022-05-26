الصين تقر بـ«صعوبات» اقتصادية جراء «كوفيد19»

المصدر: بكين - أ.ف.ب

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دعا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ إلى بذل مزيد من الجهود لإعادة الاستقرار إلى ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في تحذير غير معهود حيال الوضع الراهن في وقت تؤثر استراتيجية «صفر كوفيد» التي تتبعها السلطات على النمو.



وتعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى لا تزال متمسكة بسياسة إجراء فحوص واسعة النطاق وفرض تدابير إغلاق مشددة للقضاء على بؤر الإصابات بالفيروس، لكن القيود المشددة شكلت ضربة للأعمال التجارية.



وعطلت القيود المفروضة على مستوى البلاد في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك على مدينتي شنجن وشنغهاي ومقاطعة جيلين التي تعتبر مركزاً لإنتاج الحبوب في البلاد، سلاسل التوريد وأدت إلى تراجع المؤشرات الاقتصادية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو عامين.



وقال لي كه تشيانغ أثناء اجتماع لمجلس الدولة الأربعاء إن «الصعوبات هي في بعض الجوانب وإلى حد ما، أكبر من تلك التي كانت عام 2020 عندما كان الوباء يضرب بشدة»، وذلك بحسب نص الخطاب الذي نشرته وكالة أنباء الصين الجديدة.



ونقلت الوكالة عن لي قوله «نحن الآن في لحظة حساسة ستحدد التوجه الاقتصادي لمجمل العام. يجب أن نغتنم هذه الفرصة لإعادة الاقتصاد إلى سكته الطبيعية».



وقال لي للمسؤولين إن عليهم ضمان تحقيق نمو «معقول» في الربع الثاني من العام، ما يعزز المخاوف من أن هدف البلاد الطموح في تحقيق نمو نسبته 5.5 في المئة قد لا يكون قابلاً للتطبيق على أرض الواقع.



وتندرج تصريحاته الأخيرة ضمن سلسلة دعوات متزايدة من المسؤولين ورواد الأعمال للموازنة بشكل أفضل بين وقف تفشي الفيروس ودعم الاقتصاد.



والاثنين، حض المصرف المركزي والهيئة الناظمة للقطاع المصرفي المؤسسات المالية على زيادة الإقراض، مشيرين إلى ضغوط يواجهها الاقتصاد، وفق ما ذكر الإعلام الصيني.

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