مقتل 50 مدنياً في هجوم بشرق بوركينا فاسو

المصدر: ا ف ب

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قُتل 50 مدنيا الاربعاء في هجوم نفذه متشددون في شرق بوركينا فاسو، على ما أعلن حاكم المنطقة الشرقية الكولونيل هوبير ياميوغو الخميس.

وقال ياميوغو في بيان تلقته وكالة فرانس برس إن "سكانا من مادجواري" المحاصرة من متشددين "تعرضوا لهجوم (...) من قبل مسلحين مجهولين" أثناء محاولتهم الفرار، مضيفا أن "الحصيلة غير النهائية" تشير إلى "مقتل خمسين شخصا".

ومثل المناطق الأخرى في شمال بوركينا فاسو وشرقها، تتعرض منطقة مادجواري لحصار الجهاديين الذين يشنون هجمات في هذه المناطق.

وبعد حرمانهم من الإمدادات، يحاول سكانها الفرار منذ الأسبوع الماضي، كما قال عدد منهم لوكالة فرانس برس من واغادوغو.

وأوضح أحدهم أن "هؤلاء السكان هم من اعترضهم الإرهابيون وأعدموهم" موضحا أن "جميع الضحايا من الرجال".

وأكد حاكم المنطقة الشرقية أن "إجراءات أمنية تم اتخاذها لإعادة الهدوء".

ويأتي هذا الهجوم بعد هجمات أخرى سُجلت أخيرا في مادجواري ضد جنود ومدنيين.

في 19 مايو، استهدفت ثكنة عسكرية هناك ما أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة عشرين آخرين.

وقبل ذلك بخمسة أيام، أدى هجوم على سكان مدنيين إلى مقتل 17 شخصا وإصابة سبعة آخرين.

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