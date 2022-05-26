الجيش النيجري يقتل حوالي 40 إرهابياً في جزر ببحيرة تشاد

المصدر: أ ف ب

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أعلنت النيجر أنّ قواتها قتلت ليل الثلاثاء-الأربعاء نحو 40 إرهابياً من جماعة بوكو حرام في جزر ببحيرة تشاد الواقعة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.

وقالت وزارة الدفاع النيجرية في بيان إنّه "ليل 24-25 مايو، حاول حوالي مئة من مقاتلي بوكو حرام على متن أربعة مراكب كبيرة وزورق مسلّح شنّ هجوم قويّ ضدّ عناصرنا في جزر بحيرة تشاد".

وأضافت أنّ "ردّ الفعل النشط من قبل هؤلاء أجبر المهاجمين على الفرار مع سقوط العديد من القتلى في صفوفهم".

وأوضح البيان أنّ الجيش نفّذ على الإثر "عملية تمشيط" في المنطقة أفضت إلى "تحييد حوالي أربعين مقاتلاً" وضبط أسلحة وذخائر ومتفجرات و"معدّات عسكرية مختلفة".

من جهة أخرى، أصيب سبعة جنود بجروح في انفجار عبوة ناسفة لدى مرور عربتهم خلال تنفيذهم "مهمة استطلاعية حول بحيرة تشاد"، بحسب الوزارة التي لم تحدّد تاريخ الواقعة.

وشنّت القوات التشادية والكاميرونية والنيجيرية والنيجرية المنضوية في إطار "القوة العسكرية المختلطة" ومقرّ قيادتها الرئيسي في نجامينا هجوماً منسّقاً جديداً في الدول الأربع في مارس بهدف "تدمير بوكو حرام والجماعات الإرهابية الأخرى التي تجوب البحيرة".

وفي أوائل مايو الجاري قتل حوالى 20 إرهابيا على أيدي وحدات تابعة للقوة العسكرية المختلطة.

وحوض بحيرة تشاد، الذي تمتد شواطئه على البلدان الأربعة، هو مساحة شاسعة من المياه والمستنقعات تنتشر فيها جزر كثيرة يستخدمها عناصر جماعة بوكو حرام وتنظيم داعش الإرهابيين في غرب إفريقيا للاختباء فيها والانطلاق منها لشنّ هجماتهم.

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