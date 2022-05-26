بايدن لبينيت: «الحرس الثوري» الإيراني باقٍ على قائمة الإرهاب

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، أمس، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغه الشهر الماضي بأن الحرس الثوري الإيراني سيظل على القائمة السوداء الأمريكية للإرهاب، وشكر بينيت بايدن على هذا القرار، بحسب ما نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، وقال: «أرحب بقرار الإدارة الأمريكية إبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية، وهو المكان الذي ينتمي إليه». وأشار إلى أن «الرئيس بايدن صديق حقيقي لدولة إسرائيل يهتم بأمنها وتعزيز قوتها».

في المقابل، نقل «أكسيوس» عن متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي قوله: إن المجلس «لا يكشف عن محتويات محادثاتنا الدبلوماسية الخاصة». وتابع: «سيفعل الرئيس ما هو في مصلحة الأمن القومي الأمريكي».

وعلى الرغم من العلامات السابقة على إحراز بعض التقدم، لا تزال المحادثات غير المباشرة الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني متوقفة منذ أشهر. وكان طلب طهران من واشنطن إزالة «الحرس» من قائمة المنظمات الإرهابية إحدى آخر النقاط الشائكة.

وساطة ومخاوف

وأقر روب مالي، مبعوث الولايات المتحدة الخاص بشأن إيران، بأن فرص إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ضعيفة في أحسن الأحوال، وإن واشنطن مستعدة لتشديد العقوبات على طهران والرد على «أي تصعيد إيراني» مع إسرائيل وحلفاء آخرين إذا لم يتم إنقاذ الاتفاق.

في السياق، قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن المحادثات مع إيران، بهدف إنهاء أزمة طويلة الأمد بخصوص تفسير منشأ جزيئات يورانيوم معالجة عُثر عليها في مواقع تبدو قديمة ولم يُعلن عنها، تمر «بمنعطف شديد الصعوبة». واتفق جروسي وإيران في مارس على خطة مدتها ثلاثة أشهر لتسوية المسألة، التي كانت مصدر توتر بين إيران والقوى الغربية حتى خلال مفاوضات أوسع تهدف إلى إعادة طهران وواشنطن إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي المبرم عام 2015.

مواجهة

قال السيناتور الجمهوري تومي توبرفيل: «لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، يجب أن نبذل قصارى جهدنا لمنع هذا الاتفاق»، فيما قال السيناتور الديمقراطي كوري بوكر «إيران والولايات المتحدة في مواجهة حالياً من خلال العقوبات».

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