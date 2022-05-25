مقتل 12 شخصاً بأربعة تفجيرات في أفغانستان

المصدر: أ ف ب

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قُتل 12 شخصاً على الأقل، اليوم، عندما استهدفت قنابل ثلاث حافلات صغيرة ومسجداً في أفغانستان، وفق ما أعلن مسؤولون.

ولقي عشرة أشخاص على الأقل حتفهم عندما انفجرت ثلاث قنابل على متن عدد من الحافلات الصغيرة في مدينة مزار شريف الواقعة شمالي البلاد، بحسب الشرطة ومسؤول صحي.

وقال الناطق باسم شرطة ولاية بلخ، آصف وزيري: «زُرعت القنابل على متن ثلاث حافلات صغيرة في مناطق مختلفة من المدينة»، مضيفاً أن 15 شخصاً آخرين أصيبوا بجروح.

ولفت مدير هيئة الصحة في بلخ، نجيب الله تاوانا، إلى أن ثلاث نساء كن من بين القتلى العشرة في التفجيرات التي استهدفت الحافلات.

وانفجرت قنبلة أخرى داخل مسجد في العاصمة كابول في وقت متأخر اليوم، ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 10 بجروح، بحسب وزارة الداخلية.

بدوره، أفاد مستشفى الطوارئ في كابول، في تغريدة، أن خمسة أشخاص قُتلوا في تفجير المسجد وأصيب 22 بجروح.

وأكد شهود أن عدة سيارات إسعاف هُرعت إلى المسجد الواقع في كابول لنقل ضحايا التفجير إلى المستشفيات.

وذكرت وزارة الداخلية أن القنبلة كانت مزروعة داخل مروحة في المسجد.

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