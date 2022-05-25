جواز السفر الروسي متاح لسكان جنوب أوكرانيا

المصدر: أ ف ب

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وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم "الأربعاء" مرسوماً يسهل إجراءات الحصول على جواز سفر روسي لأهالي منطقتي زابوريجيا وخيرسون بجنوب أوكرانيا.

وتخضع منطقة خيرسون بجنوب أوكرانيا للسيطرة التامة للقوات الروسية فيما تسيطر موسكو جزئياً على منطقة زابوريجيا، الواقعة في جنوب الشرق.

ويأتي المرسوم الذي نشر "الأربعاء" في أعقاب مرسوم عام 2009 يسمح بتسريع إجراءات مماثلة لأهالي "دونيتسك ولوغانسك" بشرق أوكرانيا.

ولا يُشترط على مقدمي الطلبات أن يكونوا قد أقاموا في روسيا، ولا تقديم ما يثبت حيازتهم للأموال الكافية أو نجاحهم في امتحان للغة الروسية.

من جانبها قالت كييف إن خطة منح جوازات سفر روسية "انتهاك صارخ" للسيادة الأوكرانية.

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