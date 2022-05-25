موسكو تدرس مبادلة أسرى مع كييف بعد محاكمتهم

المصدر: أ ف ب

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تدرس روسيا قضية تبادل أسرى مع أوكرانيا بمجرد محاكمة المحتجزين الأوكرانيين، على ما نقلت وكالات أنباء روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو الأربعاء.

وقال "سننظر في كل هذا بعد محاكمة الذين استسلموا وبعد النطق بالحكم"، مضيفا "قبل ذلك، الحديث عن التبادل سابق لأوانه".

في الأسبوع الماضي، استسلم آخر المدافعين الأوكرانيين عن مدينة ماريوبول الاستراتيجية والمتحصنين منذ أسابيع في مصنع آزوفستال للصلب.

وتم أسر ما يقرب من أربعة آلاف جندي أوكراني في هذه المدينة الساحلية، بحسب وزارة الدفاع الروسية.

تريد السلطات الأوكرانية تنظيم مبادلة أسرى، لكن لطالما اشارت موسكو إلى أنها تعتبر بعضهم ينتمون إلى كتيبة آزوف، ليس كجنود ولكن كمقاتلين من النازيين الجدد ارتكبوا جرائم حرب.

أعلن النائب والمفاوض الروسي ليونيد سلوتسكي السبت أن بلاده "تنظر" في إمكان مبادلة أسرى من مقاتلي هذه الكتيبة الاوكرانية بفيكتور ميدفيتشوك، وهو سياسي ورجل أعمال أوكراني معروف بقربه من الرئيس فلاديمير بوتين، وأوقف منتصف ابريل في أوكرانيا.

واوضح رودينكو الأربعاء أن التبادل المحتمل لم تتم دراسته. وقال "لا، نحن لا ننظر في ذلك. ليست لدينا هذه المعلومات في وزارة الخارجية".

أعلن دينيس بوشلين رئيس "جمهورية دونيتسك" التابعة للانفصاليين الموالين لروسيا، من جانبه، الثلاثاء أن مكتب المدعي العام لجمهورية دونيتسك المعلنة من جانب واحد يعمل مع موسكو على تشكيل محكمة لمحاكمة الاسرى الأوكرانيين.

واعتبر أنه "يجب مشاركة أكبر عدد من ممثلي دول عدة" مؤكدا أن "عدداً من الدول" أعطت "موافقتها المسبقة على المشاركة في هذه المحكمة الدولية" دون الخوض في مزيد من التفاصيل.

الأربعاء، قال نائب الوزير الروسي أندريه رودينكو إن لا معلومات لديه حول هذا الموضوع.

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