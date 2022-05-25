روسيا تبدي استعداداً لفك حصار الموانئ الأوكرانية .. بشرط

المصدر: د ب ا

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أكدت الخارجية الروسية أن موسكو مستعدة لتوفير ممرات إنسانية لفك الحصار المفروض على الموانئ الأوكرانية، لكنها اشترطت أن تقوم كييف أولا بنزع الألغام التي زرعتها.

ونقل موقع قناة "آر تي عربية" عن الخارجية القول إن حل مشكلة الغذاء يتطلب اتباع نهج شامل، مضيفة أن موسكو منفتحة للحوار مع جميع الأطراف.

وتواجه روسيا اتهامات بالتسبب في أزمة غذاء حول العالم بغزوها لأوكرانيا ومنعها من تصدير الحبوب، مع العلم بأن أوكرانيا واحدة من أكبر منتجي الحبوب في العالم.

وترد روسيا بأن أوكرانيا نفسها هي المسؤولة عن عرقلة حركة تصدير الحبوب بعدما قامت بتلغيم موانئها البحرية.

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