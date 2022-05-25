ارتفاع حصيلة عملية إطلاق النار بتكساس إلى 21 قتيلاً

المصدر: أ ف ب

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أعلن السيناتور الأمريكي رولاند غوتييريز أنّ 18 طفلاً وثلاثة بالغين قضوا أمس الثلاثاء في عملية إطلاق نار نفّذها في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس شاب يبلغ من العمر 18 عاماً أردته الشرطة.

وقال السيناتور عن ولاية تكساس لشبكة "سي إن إن" التلفزيونية الإخبارية إنّ الشرطة "أبلّغتني لتوّها بأنّ 18 طفلاً قضوا، بالإضافة إلى ثلاثة بالغين"، من دون أن يوضح ما إذا كان مطلق النار في عداد هذه الحصيلة أم لا.

وكانت حصيلة سابقة أفادت بمقتل 14 طفلاً ومدرسّ برصاص المهاجم الذي أردته الشرطة.

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