"كفى يعني كفى".. هاريس معلّقة على إطلاق النار بتكساس

المصدر: أ ف ب

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ندّدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بإطلاق شاب النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الثلاثاء، في مجزرة راح ضحيّتها 14 طفلاً ومدرّس، بالإضافة لمطلق النار الذي أردته الشرطة، وقالت "كفى يعني كفى"، مطالبة بـ"تحرّك" لتقييد حيازة الأسلحة النارية في الولايات المتّحدة.

وقالت هاريس "قلوبنا ما زالت تتحطّم" بسبب عمليات إطلاق النار التي تشهدها المدارس الأمريكي باستمرار، مضيفة "علينا أن نتحلّى بالشجاعة للتحرّك"، في مناشدة للكونغرس لإصدار تشريع يفرض قيوداً على بيع الأسلحة النارية وحيازتها.

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