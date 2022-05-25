أوكرانيا تتوقع «أسابيع صعبة» في دونباس

المصدر: دبي - البيان، عواصم - وكالات

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شددت روسيا أن أهداف عمليتها العسكرية في أوكرانيا ستتحقق، مشيرة إلى أن هجماتها تتباطأ أحياناً لـ«فسح المجال أمام المدنيين للخروج»، فيما يتكثف الهجوم في إقليم دونباس، حيث تتوقع أوكرانيا أن تكون المرحلة المقبلة صعبة.

وأعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أمس، أن تقدم القوات المسلّحة الروسية في أوكرانيا يتباطأ بشكل متعمد من أجل إعطاء فرصة لإجلاء السكان المدنيين.

وقال شويغو في جلسة مجلس وزراء دفاع منظمة معاهدة الأمن الجماعي: «من أجل خروج السكان من المناطق المحاصرة، يتم إعلان وقف إطلاق النار وإنشاء ممرات إنسانية. وهذا بالطبع من شأنه إبطاء وتيرة الهجوم، وهذا يحدث بصورة متعمدة من أجل تجنب وقوع ضحايا بين المدنيين». وأضاف: «مستمرون في العملية العسكرية الخاصة حتى إنجاز كل مهامها على الرغم من المساعدة الغربية واسعة النطاق لنظام كييف والضغط على روسيا بالعقوبات».

كما أكد شويغو أن الغرب نظّم توريد الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا بشكل عاجل مخافة هزيمة القوات الأوكرانية.

ويأتي التصريح بعيد نشر صحيفة «أرغومينتي أي فاكتي» الأسبوعية مقابلة مع رئيس مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف، قال فيها إن العمليات العسكرية ستستمر طالما دعت الحاجة إلى ذلك. وأوضح «نحن لا نهتم بالتفاصيل... الأهداف التي حددها الرئيس (فلاديمير بوتين) ستتحقق». وأضاف «لا يمكن أن يكون الأمر خلاف ذلك، الحقيقة إلى جانبنا». وقال إن روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا من دون أن تتقيد بمهلات زمنية محددة.

معركة دونباس

وصعدت القوات الروسية أمس، هجومها في محيط لوغانسك الواقعة في إقليم دونباس بشرقي أوكرانيا. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مساء الإثنين في كلمته اليومية إن «الأسابيع المقبلة ستكون صعبة، وينبغي أن نكون مدركين ذلك»، وجاءت تصريحاته بعدما أفاد مسؤولون محليون وسكان بقصف كثيف.

وأكد أن «الوضع القتالي الأكثر صعوبة الآن هو في دونباس»، مشيراً بالتحديد إلى بلدات باخموت وبوبسانا وسيفيرودونيتسك الأكثر احتداماً. وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في تحديث للتطورات في فيسبوك أمس، إن القوات الروسية تنفذ «عمليات هجومية» متواصلة في المنطقة، مضيفة إن الجيش الروسي «يطلق نيراناً كثيفة على طول خط التماس».

وقال حاكم لوغانسك سيرغي غايدي إن روسيا استقدمت آلاف الجنود للاستيلاء على الإقليم بكامله وإن سيفيرودونيتسك تتعرض لهجوم مكثف محذراً الأهالي من فوات الأوان للمغادرة. وقال في تلغرام «في هذه المرحلة لن أقول: اخرجوا، غادروا. الآن سأقول: ابقوا في الملاجئ». وقالت الأركان العامة الأوكرانية إن هناك محاولات لتطويق مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك اللتين تحظيان بأهمية استراتيجية.

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