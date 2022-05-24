كيم يحضر جنازة معلّمه الراحل ويشارك في حمل نعشه

المصدر: أ ف ب

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حضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون جنازة ضابط عسكري كبير، وشارك في حمل نعشه من دون أن يضع كمامة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية أمس الاثنين، وذلك بعد أيام من إعلان بيونغ يانغ أن تفشّي كوفيد-19 في البلاد بات تحت السيطرة.

وشارك الزعيم الكوري الشمالي الأحد في جنازة هيون شول هيي، الماريشال في جيش الشعب الكوري الشمالي، الذي قيل إنه أشرف على تعليم كيم وتوجيهه بعد خلافته والده كيم جونغ إيل.

ونشرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية صورا لكيم بدون كمامة وهو يشارك في حمل نعش هيون الذي توفي عن عمر عن يناهز 87 عاماً.

وقاد الزعيم الكوري الشمالي بنفسه استجابة بلاده لفيروس كورونا، محمّلاً مسؤولي الدولة "الكسالى" مسؤولية تفاقم تفشي المتحورة أوميكرون.

وقالت وكالة الأنباء المركزية خلال عطلة نهاية الأسبوع إن الوباء "تتم السيطرة عليه بثبات"، مشيرة الى أن عدد الوفيات "ينخفض بشكل حادّ يوماً بعد يوم".

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