النمسا تجمد أصولاً بقيمة 254 مليون يورو للنخبة الثرية الروسية

المصدر: د ب ا

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جمدت السلطات النمساوية أصولا بقيمة 254 مليون يورو (268 مليون دولار) خاصة بطبقة النخبة الثرية الروسية استجابة للعقوبات التي أقرها الاتحاد الأوروبي على روسيا.

وأعلنت المستشارية في فيينا أمس الأحد أن الأموال كانت مسجلة في 97 حسابا.

وأضافت المستشارية أن السلطات عثرت أيضا على خمسة حسابات في سجل الأراضي، والتي يعتقد أنها استخدمت لإخفاء الأصول.

وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر "إذا كانت أفراد النخبة الثرية الروسية أو منظماتهم يؤيدون الحرب ضد أوكرانيا، فهم متواطئون في الفظائع التي تحدث هناك".

وأضاف "بهذه الإجراءات، نضرب رجال الأعمال والنخبة الثرية في الأمر الذي يؤلمهم: أموالهم".

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