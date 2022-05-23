أوكرانيا تستبعد التهدئة وروسيا تكثف القصف

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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استبعدت أوكرانيا وقف إطلاق النار أو تقديم تنازلات لموسكو، فيما كثفت روسيا هجومها في منطقة دونباس، وأوقفت تزويد فنلندا بالغاز في أحدث خطواتها رداً على العقوبات الغربية. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر من أنّ المرحلة الحاليّة من الحرب «ستكون دمويّة»، لكن في النهاية سيتعيّن حلّها «عبر الدبلوماسيّة».

وأكّد زيلينسكي في مقابلة مع محطّة «آي سي تي في» المحلّية «ستجري حتماً محادثات بين أوكرانيا وروسيا». وأبدى استعداده مجدّداً عقد لقاء إن تطلّب الأمر «على المستوى الرئاسي» مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. ومددت أوكرانيا العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة أمس، لمدة ثلاثة أشهر، الإجراءان اللذان فُرضا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في نهاية فبراير. ووافق البرلمان الأوكراني بالأغلبية المطلقة على المرسومين الرئاسيين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 23 أغسطس.

قصف

وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن روسيا قصفت القوات الأوكرانية جواً وبالمدفعية في الشرق والجنوب مستهدفة مراكز القيادة والجنود ومستودعات الذخيرة. وقال الناطق باسم وزارة الدفاع، الميجر جنرال إيجور كوناشينكوف، إن صواريخ أُطلقت من الجو أصابت ثلاث نقاط قيادة و13 منطقة تحتشد فيها قوات ومعدات عسكرية أوكرانية، إضافة إلى أربعة مستودعات للذخيرة في دونباس.

وأضاف أن الصواريخ الروسية أصابت نظاماً متنقلاً مضاداً للطائرات المُسيرة قرب هانيفكا على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال شرقي مدينة ميكولايف بجنوب أوكرانيا.

حصيلة

وقال كوناشينكوف، إنه منذ بداية العملية العسكرية في 24 فبراير، دمرت روسيا 174 طائرة و125 طائرة هليكوبتر و977 طائرة مُسيرة و317 نظاماً صاروخياً مضاداً للطائرات و3198 دبابة ومركبة قتالية مدرعة أخرى و408 قاذفات صواريخ متعددة. وعلى الجبهة في دونيتسك، تسعى القوات الروسية لاختراق الدفاعات الأوكرانية للوصول إلى الحدود الإدارية لمنطقة لوغانسك، بينما واصلت شمالاً قصفاً عنيفاً لسيفيرودونتسك وليسيتشانسك، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في تحديثها اليومي لتطورات الحرب أمس.

وأشارت هيئة الأركان العامة الأوكرانية في إعلانها، إلى أن الجيش الروسي يواصل «ضرباته الصاروخية والجوية في جميع الأراضي»، بل إنه «زاد من حدتها باستخدام الطيران لتدمير بنى تحتية حيوية».

إلى ذلك، قدّر الوزير الفرنسي المنتدب للشؤون الأوروبية كليمان بون أمس أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاماً، مقترحاً أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.

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