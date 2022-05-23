جدري القردة.. مرض يستدعي الحذر دون هلع

المصدر: دبي، عواصم - البيان، وكالات

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تصاعدت خلال اليومين الأخيرين، وتيرة الحديث عن مرض «جدري القردة»، ودعت منظمة الصحة العالمية، إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات ضد المزيد من الانتشار لهذا المرض، وشدد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، على ضرورة الخوف منه، في حين أصبحت بلجيكا أول دولة تفرض الحجر الإلزامي للوقاية منه.

وقال بايدن إن تزايد تفشي مرض جدري القردة «أمر ينبغي أن يثير قلق الجميع». ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عنه القول، إنه تحدث مع مستشاريه بشأن الفيروس. وأضاف، قبيل مغادرة كوريا الجنوبية: «إننا نعمل بجد لتحديد ما الذي سنفعله، وما اللقاح الذي ربما يكون متاحاً للتصدي له». وقال: «إنه مصدر قلق، لأنه إذا ما استمر في الانتشار، فسيكون له تداعياته».

وأكدت السلطات في ولاية نيويورك، أول من أمس، تسجيل إصابة بـ «جدري القردة». وذكر موقع «أكسيوس»، أن هذه هي أول إصابة في الولاية، والثانية في الولايات المتحدة. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن جدري القردة، يُنقل إلى البشر من طائفة متنوعة من الحيوانات البرية. وأوضحت في أحدث تقاريرها، أنه مرض نادر، يحدث أساساً في المناطق النائية من وسط أفريقيا وغربها، لكن لا يوجد أيّ علاج أو لقاح متاح لمكافحته، رغم أنّ التطعيم السابق ضدّ الجدري، أثبت نجاعة عالية في الوقاية منه.

وينتشر هذا المرض عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك، يمكن احتواؤه بسهولة نسبياً، من خلال تدابير، مثل العزل الذاتي والنظافة الشخصية.

وشدد المسؤول بمنظمة الصحة العالمية ديفيد هيمان، على أن تفشي جدري القردة، لا يشبه الأيام الأولى لجائحة «كورونا»، لأنه لا ينتقل بسهولة. وقال إن الذين يشتبهون في تعرضهم، أو الذين تظهر عليهم أعراض، يجب عليهم تجنب الاتصال الوثيق مع الآخرين.

وحتى أول من أمس، أشارت تقديرات المنظمة، إلى أن هناك 92 حالة إصابة مؤكدة، و28 حالة مشتبه بها، في 12 دولة، لا يتوطن فيها الفيروس.

حجر إجباري

وبعدما صنفت السويد «جدري القردة»، بأنه خطر على الشعب، ما يسمح للحكومة باتخاذ إجراءات حمائية، باتت بلجيكا أول دولة في العالم، تفرض حجراً صحياً على أي شخص يثبت إصابته بهذا المرض. وذكرت صحيفة «لا ليبر»، أن السلطات أقرت خضوع المريض في عزل لمدة 21 يوماً، بعد تسجيل 3 حالات في البلاد. وسجلت فيينا أول حالة مشتبه بها، وهي لرجل يبلغ من العمر 35 عاماً، فيما تسجل بريطانيا إصابات يومية جديدة، لكن «الغالبية العظمى من الإصابات، تتماثل للشفاء من تلقاء نفسها».

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