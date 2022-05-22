فرنسا لأوكرانيا: لا نريد أن نبيع لكم أوهاماً وأكاذيب

المصدر: باريس- أ.ف.ب

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قدّر وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمان بون الأحد أن انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي «سيستغرق على الأرجح 15 أو 20 عاماً»، مقترحاً أن تنخرط كييف في الأثناء في المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترح الرئيس إيمانويل ماكرون إنشاءها.



وقال بون على أثير «راديو جي» الفرنسي: «علينا أن نكون صادقين... إذا قلنا إن أوكرانيا ستنضم إلى الاتحاد الأوروبي في غضون ستة أشهر أو سنة أو سنتين فنحن نكذب. ذلك ليس صحيحاً. ربما يستغرق 15 أو 20 عاماً وهو وقت طويل». وأضاف: «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين... بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه».



وأضاف المسؤول الفرنسي: «لا أريد أن نبيع الأوكرانيين أوهاماً وأكاذيب. إذا قلنا للأوكرانيين أهلاً بكم في الاتحاد الأوروبي لكن لم تقرأوا في الحاشية السفلية من العقد أنه مكتوب أهلاً بكم بعد 15 عاماً، أعتقد أننا نحضّر خيبات أمل لجيل كامل من الشعب الأوكراني». وتابع بون: «في غضون ذلك، نحن مدينون للأوكرانيين... بمشروع سياسي يمكنهم الانخراط فيه». وأوضح أن المنظمة السياسية الأوروبية التي اقترحها الرئيس الفرنسي «مكمّلة للاتحاد الأوروبي» و«يمكن أن تقدم مشروعاً سياسياً ملموساً لدول ليست في الاتحاد الأوروبي وتريد التقارب معنا».



وأردف: «الباب ليس مغلقاً بل على العكس الباب مفتوح»، مشيراً إلى مزايا للمنظمة المقترحة مثل «حرية الحركة في أوروبا» والقدرة على «الاستفادة جزئياً من الميزانية الأوروبية لإعادة الإعمار ومن أجل التعافي» في أوكرانيا، وربما حتى الاستفادة من سياسات مشتركة حول الطاقة.

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