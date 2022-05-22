أوكرانيا تمدد العمل بالأحكام العرفية

المصدر: أ ف ب

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مددت أوكرانيا العمل بالأحكام العرفية والتعبئة العامة "الأحد" لمدة ثلاثة أشهر، الإجراءان اللذان فُرضا منذ بدء الأزمة في نهاية فبراير.

وافق البرلمان الأوكراني "الأحد" بالأغلبية المطلقة على المرسومين الرئاسيين بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 23 أغسطس.

وقّع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المرسومين في 24 فبراير، وسبق أن مدد العمل بهما مرتين لمدة شهر واحد.

بعد نحو ثلاثة أشهر من بدء العمليات العسكرية، واصلت روسيا "الأحد" قصف أهداف في دونباس بشرق أوكرانيا.

و باتت القوات الروسية تركز جهودها منذ مارس في شرق البلاد حيث يشتد القتال.

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