أفريقيا تطلق مبادرة لإنتاج 38 مليون طن من الغذاء

المصدر: أبيدجان- واس

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن البنك الأفريقي للتنمية مبادرة لدعم 20 مليون مزارع في القارة السمراء بالبذور والتقنيات الزراعية لإنتاج 38 مليون طن من الغذاء بشكل سريع.

وصادق مجلس إدارة البنك في بيان على إنشاء مرفق لهذا الغرض بقيمة 1.5 مليار دولار، وذلك بهدف تجنّب أزمة الغذاء الناتجة عن تعطل الإمدادات الغذائية الناجم عن الحرب الأوكرانية.

وأوضح رئيس مجموعة البنك الأفريقي للتنمية اكينوومي اديسينا، أن مرفق الإنتاج الغذائي الطارئ الأفريقي سيمكّن أفريقيا من تجنّب أزمة الغذاء التي تلوح في الأفق، واستغلال الفرصة لدفع التغييرات الهيكلية في الزراعة من أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لأفريقيا لتصبح سلة خبز العالم.

ووفق تقديرات البنك الأفريقية للتنمية فإنّ القارة تواجه نقصاً لا يقل عن 30 مليون طن من الغذاء، خاصة القمح والذرة وفول الصويا المستوردة من روسيا وأوكرانيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز