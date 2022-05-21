زيلينسكي: لا بديل عن ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي

المصدر: ا ف ب

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اعتبر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت أن أي بديل من ترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي سيكون بمثابة "تسوية" مع روسيا، في رده على مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" الذي اقترحه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحافي عقده في كييف مع رئيس الوزراء البرتغالي أنطونيو كوستا "لسنا بحاجة إلى بدائل لترشح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي ولسنا بحاجة إلى مثل هذه التسويات".

واضاف "لأنه، صدقاً، لن يكون هناك تسويات مع أوكرانيا فيما يتعلق بأوروبا، سيكون تنازلا آخراً بين أوروبا وروسيا. أنا متأكد من ذلك تمامًا. إنه التأثير والضغط السياسي والدبلوماسي الذي يمارسه المسؤولون الروس وجماعات الضغط على قرار دولة أوروبية دعم أوكرانيا من عدمه".

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مشروع "المنظمة السياسية الأوروبية" في 9 مايو أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ (شرق فرنسا)، في خضم مناقشة إطلاق عملية انضمام أوكرانيا التي تتعرض لهجوم روسي منذ 24 فبراير.

لكنه أوضح أن آلية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي التي قدّمتها كييف، ستستغرق "عقودًا" مقترحًا بالتوازي، إنشاء "منظمة أوروبية جديدة" تنضم إليها أوكرانيا ويمكن أن تشمل بريطانيا التي خرجت من الاتحاد الأوروبي في عام 2020، أو مولدافيا.

تعرض هذا المشروع الذي من المقرر مناقشته خلال قمة أوروبية مقرّرة في نهاية يونيو، لانتقادات من قبل بعض القادة، على غرار الرئيس الليتواني غيتاناس نوسيدا الذي اعتبر أن الأمر يعكس عدم وجود رغبة في ضم أوكرانيا سريعا إلى الاتحاد الأوروبي.

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