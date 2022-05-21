محاصرة 10 عمّال بانهيار نفق في كشمير.. فيديو

المصدر: أ ف ب

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حوصر 10 عمّال داخل نفق بعد انهيار جزء منه في منطقة الهيمالايا شمالي شرق الهند، حسبما أعلن مسؤول في إقليم كشمير الخاضع للإدارة الهندية، أمس الجمعة.

والنفق هو جزءٌ من طريق جبلي سريع كان قيد الإنشاء حين انهار ليلة أول أمس الخميس في منطقة رامبان الجنوبية، حيث استخدم عمّال الطوارئ الجرّافات لإبعاد الحطام وفتح ثغرة داخل النفق لإنقاذ العمّال المحاصرين.

وقالت إدارة الكوارث الحكومية إنه تم إنقاذ ثلاثة عمال محاصرين كانوا بالقرب من مدخل النفق لحظة انهياره، مضيفة أنه فرق الإنقاذ قامت بنقلهم إلى المشفى لتلقي العلاج.

وأوضحت إدارة الكوارث أن القسم الذي انهار من النفق هو عبارة عن مسرب يستخدم للتهوية ونقل الإمدادات والمعدات إلى النفق الرئيس الذي هو قيد الإنشاء حالياً.

والنفق هو جزء من شبكة واسعة من الجسور والأنفاق أقيمت على الطريق السريع الاستراتيجي الذي يربط مدينتين رئيسيتين هما سريناغار وجامو.

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