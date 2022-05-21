إصابات جديدة بجدري القرود في 3 قارات

المصدر: عواصم - وكالات

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واصل جدري القرود انتشاره في عدد من الدول بتسجيل إصابات جديدة في فرنسا وألمانيا وكندا وأستراليا، فيما دفع تفشي الفيروس، بريطانيا، إلى تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية. ورصدت فرنسا حالة إصابة بجدري القرود في البلاد. وذكرت سلطات الصحة الوطنية في فرنسا، أمس، أن رجلاً «29 عاماً» في منطقة باريس الكبرى، أصيب بفيروس جدري القرود، دون السفر إلى دولة ينتشر فيها الفيروس. وأضافت السلطات، أنه لم تظهر على الرجل أي أعراض خطيرة، وقد تم عزله في المنزل، وتم إبلاغ الأشخاص الذين كان على تواصل معهم وإصدار تعليمات لهم بشأن كيفية التصرف لتفادي العدوى. كما سجلت ألمانيا أول إصابة لديها بجدري القرود. وأعلنت الخدمة الطبية للجيش الألماني، أنّ معهد الجيش للأحياء الدقيقة في ميونخ، رصد بشكل قاطع، الخميس، تغيرات جلدية مميزة للفيروس لدى مريض.

ثاني حالة

وأفادت وكالة الأنباء البلجيكية، باكتشاف ثاني حالة إصابة بفيروس جدري القرود في البلاد. وذكرت الوكالة، نقلاً عن تغريدة نشرها عالم الفيروسات، مارك فان رانست، عبر حسابه على «تويتر»، أن حالة الإصابة التي تم رصدها في مختبر بمدينة لويفن تعود لرجل من منطقة فلامش برابانت بمقاطعة فلاندرز البلجيكية. وأشارت وكالة الأنباء الرسمية، إلى أن هناك حاجة لإجراء مزيد من التقييم بشأن احتمال وجود علاقة بين حالتي الإصابة المؤكدتين، حيث إن الرجلين حضرا نفس الحفلة.

كما أعلنت كندا، تسجيل أول حالتي إصابة بمرض جدري القردة لدى البشر. وقالت وكالة الصحة العامة الكندية في بيان: «أُبلِغت مقاطعة كيبيك بالنتيجة الإيجابية لفحص جدري القردة لعيّنتَين تلقّاهما المختبر الوطني للأحياء الدقيقة، هاتان أوّل حالتَين مؤكّدتَين في كندا». وأشارت السلطات الكندية، إلى أنّ حالات أخرى مشتبهاً بها قيد الدرس في مدينة مونتريال الناطقة بالفرنسية. وتحدّثت الإدارة الإقليمية للصحة العامة في مونتريال عن وجود 17 حالة مشتبه بها.

رصد عدوى

بدورها، قالت السلطات الأسترالية، أمس، إنها رصدت حالة عدوى محتملة بمرض جدري القرود وهي لمسافر عاد مؤخراً من أوروبا، وإن فحوصاً تجرى حالياً للتأكيد. وذكرت إدارة الصحة بولاية نيو ساوث ويلز، أن رجلاً في الأربعينيات من عمره مرض بعد عدة أيام من وصوله إلى سيدني وظهرت عليه أعراض متوافقة سريرياً مع جدرى القرود. وأضافت في بيان أن الرجل وأحد المخالطين من أقاربه يخضعون للعزل في المنزل.ودفع عدد قليل من الإصابات بمرض جدري القرود في بريطانيا، السلطات إلى تطعيم بعض العاملين في مجال الرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين لخطر الإصابة به بلقاح الجدري. وقال الناطق باسم وكالة الأمن الصحي البريطانية، إنه لا يوجد لقاح محدد لجدري القرود، لكن لقاح الجدري يوفر بعض الحماية.

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