ماريوبول تستسلم وموسكو تتوعد بالرد على توسع «الناتو»

المصدر: عواصم - البيان، وكالات

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في تطوّر لافت للحرب في أوكرانيا، أمرت كييف آخر جنودها المتحصنين بمصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول، بالتوقف عن الدفاع عن المدينة، وفيما تحدثت موسكو، عن اقتراب سيطرتها الكاملة على منطقة لوغانسك، أكدت اعتزامها إنشاء قواعد عسكرية رداً على تعزيز حلف شمال الأطلسي قواته وتوسعه المرتقب في فنلندا والسويد.

وأعلن القائد العسكري الأوكراني، دينيس بروكوبينكو، في رسالة عبر الفيديو، أن آخر الجنود الأوكرانيين المتحصنين في مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول، تلقوا أمراً من كييف بأن يتوقفوا عن الدفاع. وقال بروكوبينكو وهو أحد قادة كتيبة آزوف، إحدى الوحدات الأوكرانية الموجودة في المصنع: «القيادة العسكرية العليا أعطت الأمر بإنقاذ حياة الجنود، والتوقف عن الدفاع عن المدينة».

على صعيد متصل، أكّد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أنّ السيطرة الكاملة على منطقة لوغانسك الأوكرانية باتت شبه منجزة، وأن 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين في مصنع آزوفستال استسلموا. وقال شويغو أثناء اجتماع مع مسؤولين في وزارته والجيش بثّه التلفزيون: «وحدات القوات المسلحة الروسية مع الفرق الشعبية في جمهوريات لوغانسك ودونيتسك، تواصل بسط السيطرة على أراضي دونباس. تحرير جمهورية لوغانسك الشعبية بات شبه منجز»، مشيراً إلى أنّ 1908 جنود أوكرانيين متحصّنين منذ أسابيع في مصنع آزوفستال للصلب في ماريوبول استسلموا.

ولفت شويغو، إلى أنّ الأوكرانيين حاولوا في الثامن من مايو الجاري السيطرة على جزيرة الثعبان، وهي نقطة استراتيجية في البحر الأسود سيطر عليها الروس في بداية الحرب، إلا أنهم لم ينجحوا في ذلك، مبيناً أنّ القوات الروسية قتلت 50 عسكرياً من قوات النخبة الأوكرانية ودمّرت أربع طائرات وعشر مروحيات و30 طائرة مسيرة وثلاث سفن. على صعيد آخر، شدّد شويغو، على أنّ تحركات فنلندا والسويد للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، جزء من تصعيد التهديدات العسكرية بالقرب من الحدود الغربية لروسيا، مؤكداً أنّ موسكو تتخذ إجراءات مضادة مناسبة. وكشف شويغو، عن أنّ بلاده ستُنشئ 12 قاعدة عسكرية جديدة غرب البلاد، رداً على تعزيز (الناتو) قواته وتوسعه المنتظر في فنلندا والسويد.

قتال عنيف

في الأثناء، نقلت هيئة الأركان العامة بالجيش الأوكراني، أمس، عن مسؤولين أوكرانيين قولهم، إن قتالاً عنيفاً لا يزال مستمراً في منطقة دونباس شرق البلاد، فيما تنفذ روسيا هجوماً في منطقتي ليسيتشانك وسيفيرودونيتسك. ووفق كييف، فقد تمكنت القوات الأوكرانية من صد الهجوم في سيفيرودونيتسك، إلا أنّ القتال لا يزال مستمراً في ضاحية توشكيفكا.وفيما قال رئيس الوزراء الأوكراني، دنيس شميهال أمس، إنّ الاتحاد الأوروبي صرف 600 مليون يورو لأوكرانيا في إطار برنامج للمساعدة المالية، كشف وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، عن أنّ مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى ستقر في ختام اجتماعاتها بمدينة بون الألمانية مساعدات مالية، قصيرة الأجل، لأوكرانيا بقيمة 18 مليار يورو.

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