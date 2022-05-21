تهديد أمريكي بمنع اتفاقية التجارة الحرة مع بريطانيا

المصدر: واشنطن، لندن - وكالات

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هددت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، بأن الكونغرس لن يؤيد اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة، إذا ما أصرت الحكومة البريطانية على خططها المقلقة للغاية بشأن الإلغاء أحادي الجانب للبروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية. ودعت بيلوسي بريطانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان شديد اللهجة، إلى مواصلة المفاوضات بشأن أيرلندا الشمالية لتعزيز السلام في المنطقة. وأضافت بيلوسي، أن اتفاق «الجمعة العظيمة» هو حجر الأساس للسلام في أيرلندا الشمالية، ومنارة الأمل للعالم بأسره، مردفة: «ضمان عدم وجود حدود فعلية بين أيرلندا وأيرلندا الشمالية ضروري للغاية لدعم هذه الاتفاقية التاريخية».

وردّ زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي في أيرلندا الشمالية، جيفري دونالدسون، على تهديد بيلوسي بقوله: ذكرت بيلوسي أن سبب قلقها هو أن يتم تقويض اتفاق الجمعة العظيمة، لكن البروتوكول هو الذي يقوض الاتفاق، هذا واضح تماماً، البروتوكول غيّر بعض المبادئ الأساسية لاتفاق بلفاست وجعل من المستحيل تشكيل حكومة لتقاسم السلطة تقوم على التوافق لأنه لا يوجد أي عضو عن الحزب الوحدوي الديمقراطي تم انتخابه عضواً في الجمعية الوطنية يدعم هذا البروتوكول.

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