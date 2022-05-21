روسيا تعلن نهاية قصّة "مصنع الرعب"

المصدر: البيان

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أعلن الجيش الروسي، الجمعة، أنه "حرر بالكامل" مصنع "آزوفستال" في مدينة ماريوبول جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك بعد استسلام آخر الجنود الأوكرانيين الذين كانوا داخله.

ونقل وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو إلى الرئيس فلاديمير بوتن، أن مصنع "آزوفستال" للصلب "تحرر بالكامل" من المقاتلين الأوكرانيين، فيما لم يصدر تأكيد فوري من كييف.

كما قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشنكوف: "منذ 16 مايو، استسلم 2439 "نازيا" من (كتيبة آزوف) وجنود أوكرانيون محاصرون في المصنع. اليوم، 20 مايو، استسلمت المجموعة الأخيرة المؤلفة من 531 مقاتلا".

وتصف موسكو مقاتلي "كتيبة آزوف" الأوكرانية بالنازيين.

وكان المصنع آخر معاقل المقاومة الأوكرانية في المدينة.

ويمثل ذلك نهاية حصار استمر قرابة 3 أشهر وحول معظم ماريوبول إلى أنقاض، ويخشى أن يكون أكثر من 20 ألف شخص في عداد القتلى، وفق "سكاي نيوز".

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