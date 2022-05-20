إعصار يخلّف أكثر من 30 جريحاً في ألمانيا

المصدر: أ ف ب

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أصيب أكثر من ثلاثين شخصاً، جروح عشرة منهم بالغة، في مدينة بادربورن غربي ألمانيا بسبب إعصار ضربها، وفق ما قال متحدث باسم الشرطة اليوم.

وخلف الإعصار أيضاً أضراراً مادية جسيمة في هذه المدينة الواقعة وسط مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا التي تتعرض لعاصفة تعبر ألمانيا حالياً بعد ارتفاع غير مألوف في درجات الحرارة في هذا الوقت من العام.

ورجَّح متحدث باسم أجهزة الاطفاء أن تكون مدينة ليبستاد التي تبعد نحو ثلاثين كيلومتراً من بادربورن قد تعرضت بدورها لإعصار من دون تسجيل وقوع جرحى حتى الآن.

وأحدثت العاصفة خسائر كبيرة في هذه المنطقة غربي ألمانيا حيث تحدثت قوات الأمن عن انهيار سقوف منازل وسقوط أشجار.

وأظهرت صور نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي انقلاب سيارات.

وسُجل اضطراب كبير في حركة القطارات ودعت الشرطة السكان الى ملازمة منازلهم.

وأصدرت الأرصاد الألمانية تحذيراً من عاصفة، اليوم، مع رياح شديدة قد تصل سرعتها إلى 130 كلم في الساعة.

ويتوقع أن تتجه العاصفة إلى شرقي البلاد في وقت متأخر مساء اليوم.

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