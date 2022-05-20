بوتين يحضّ حكومته على إنهاء التبعية التكنولوجية للخارج

المصدر: أ ف ب

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حضّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته، اليوم، على تحقيق "السيادة التكنولوجية"، قائلاً إن روسيا تعرضت للعديد من الهجمات الإلكترونية منذ أن أرسلت موسكو قوات إلى أوكرانيا.

وقال بوتين، خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي، إن "عدد الهجمات الإلكترونية، بما في ذلك الهجمات المعقدة، زاد عدة مرات" منذ بدء حملة موسكو العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير.

وأضاف بوتين أن الهجمات تأتي من دول مختلفة لكن "من الواضح أنها منسّقة".

وأوضح، في تصريحاته المتلفزة، أن الهجمات استهدفت "البنية التحتية المعلوماتية الحيوية" لروسيا، بما في ذلك وسائل إعلام ومؤسسات مالية وموقعاً حكومياً إلكترونياً.

وشدد بوتين على حاجة روسيا إلى أن "تقلّص جذريا المخاطر المرتبطة باستخدام البرامج وتكنولوجيا الكمبيوتر ومعدات الاتصالات الأجنبية".

وأردف أنه "من أجل تعزيز سيادتنا التكنولوجية، تحتاج الحكومة إلى إنشاء قاعدة مكونات إلكترونية روسية حديثة في أقصر وقت ممكن".

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