المستشار الألماني شولتس: لست القيصر فيلهلم

المصدر: د ب ا

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برر المستشار الألماني أولاف شولتس مساره في التعامل مع الحرب الروسية في أوكرانيا بمقارنة مع الحرب العالمية الأولى.

وبحسب تقرير لمجلة "دير شبيجل" اليوم الجمعة، قال شولتس في اجتماع مع لجنة الائتلاف الحاكم في نهاية أبريل إنه لن يكون المستشار الذي يدع ألمانيا تنزلق إلى الحرب بطريق الخطأ، وأضاف: "لستُ القيصر فيلهلم".

وأكدت مصادر من الائتلاف الحاكم الألماني الاقتباس لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وواجه شولتس خلال الأسابيع الأخيرة اتهامات متكررة بالتردد في دعم أوكرانيا، خاصة فيما يتعلق بتسليم أسلحة ثقيلة.

ولا يرى المؤرخ الأسترالي كريستوفر كلارك أوجه تشابه بين الحرب في أوكرانيا واندلاع الحرب العالمية الأولى. وقال كلارك لـ(د.ب.أ): "لا أرى في ذلك تشابها قويا، بل العكس تماما".

وذكر كلارك أنه كانت هناك أوجه تشابه قبل هجوم روسيا على أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي، وقال: "لعبة القط والفأر المتعلقة بتعبئة القوات ذكرتني كثيرا بشتاء 1911/12، عندما حدثت عمليات تعبئة وتعبئة مضادة على نحو متكرر على طول الحدود بين النمسا والمجر والإمبراطورية الروسية"، مضيفا في المقابل أن هناك اختلافات جوهرية، مثل تقسيم أوروبا إلى تحالفين كبيرين في الحرب العالمية الأولى، بينما أصبحت روسيا في حرب أوكرانيا "معزولة إلى حد كبير".

وفي عام 2012 نشر كلارك دراسته الشهيرة "السائرون نياما"، والتي وصف فيها كيف انزلقت القوى الأوروبية العظمى إلى الحرب العالمية الأولى عام 1914.

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