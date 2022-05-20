الصين تطوّر مروحيّة جديدة متعددة الأغراض.. فيديو

المصدر: البيان

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تواصل الصين تطوير قدراتها الصناعية في مجال الطيران العسكري والمدني على السواء، ومنها مروحيات "إيه سي 313 إيه" متعددة الأغراض.

ونشرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الصينية مقطع فيديو يرصد جانبا من قدرات المروحية المدنية التي أجرت أول رحلة طيران لها.

وقالت الصحيفة إن الطائرة يمكنها نقل 28 شخصا ويصل أقصى وزن لها عند الإقلاع بكامل حمولتها من الأفراد والوقود والعتاد إلى 13 ألف و800 كيلو غراما.

ويمكن للطائرة أن تحلق على ارتفاع يصل إلى 4 آلاف و800 متر ونقل حمولة خارجية تصل لـ 5 أطنان من البضائع، بينما يمكن أن يصل مداها إلى نحو 600 كيلو مترا.

وأوضحت الصحيفة أن المروحية الجديدة هي طائرة متعددة الأغراض يمكن استخدامها في نقل الأفراد أو البضائع أو حتى لإطفاء الحرائق.

كما يمكن استخدام المروحية الجديدة في عمليات الإغاثة في أوقات الكوارث أو حتى في إسعاف الجرحى إضاف إلى استخدامها في مراقبة الحدود.

وتمثل الطائرة الحالية نسخة مطورة من نسخة سابقة، لكنها أصبحت تمتلك محرك أكثر قوة ومتوسط عمر أكبر.

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