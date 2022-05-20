"الدوما" يشرح معنى حرفي "Z" و"V" في عتاد القوات الروسية

المصدر: البيان

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قال النائب في مجلس الدوما، يفغيني ستوبين، إن الحرفين Z وV ليسا رمزين عسكريين رسميين في روسيا، مستشهداً بردّ وزارة الدفاع الروسية على تساؤله.

وكتب ستوبين عبر "تليغرام": "الحرفان Z وV ليسا رمزين عسكريين رسميين وليس لهما معنى خاصا، هذا ما نقلته وزارة الدفاع الروسية ردًا على تساؤلي"، بحسب ما نقلت "سبوتنيك".

وأضاف: "آمل أن تساعد هذه الإجابة شخصًا ما في تجنب الملاحقة القضائية غير المعقولة عند التعبير عن موقفه من الحروف الأبجدية الأجنبية، ولا أمانع في استخدام إجابة وزارة الدفاع الروسية في أي قضايا قضائية".

وجاء في الوثيقة الموقعة من قبل نائب رئيس الإدارة العسكرية والسياسية الرئيسية للقوات المسلحة الروسية، سيرغي جوسيف، أن هذين الحرفين في الوقت الحالي، تم استخدامهما في العملية العسكرية الخاصة للتعرف على الجنود العسكريين الروس ومعداتهم والقوات الشعبية في دونيتسك ولوغانسك".

انتشر الحرفان Z وV بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، وشرحت وزارة الدفاع ما تعنيه هذه الرموز. يرمز Z إلى كلمة روسية "زا بابيدو - for Victory" (أي من أجل النصر)، وV يرمز إلى "Power V for Truth" أي "القوة في الحقيقة".

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