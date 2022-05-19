شرطة سريلانكا تمنع الطلبة من التوجه نحو مقر الرئاسة

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

استخدمت الشرطة في سريلانكا خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة طلابية كانت تحاول شق طريقها صوب مقر الرئاسة بالعاصمة كولومبو، اليوم الخميس.

وتشهد سريلانكا أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ الأشهر القليلة الماضية، نتج عنها نقص حاد في الوقود والغاز والأدوية، كما أدت إلى انطلاق دعوات على نطاق واسع تطالب بتنحي الرئيس جوتابايا راجاباكسا.

كانت الشرطة حصلت على أمر قضائي بمنع أكثر من ألف من الطلبة من دخول منطقة قصر الرئاسة، لكن المتظاهرين تجاهلوا الأمر.

وقال المتحدث باسم الشرطة نيهال ثالدوا إنه تم تفريق الطلبة في نهاية المطاف بعد استخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه.

وظل الرئيس حبيس مقر إقامته الرسمي طوال الأسابيع الثمانية الماضية جراء الاضطرابات في البلاد.

وقدم رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا-شقيق الرئيس- استقالته من منصبه في 9 مايو، بعد موجة من الاحتجاجات وأعمال عنف في بعض الأحيان.

وتعهد رئيس الوزراء الجديد رانيل ويكريمسينجه بتنشيط الاقتصاد ووضع حد لنقص الوقود والغاز والأدوية، وقد بدأ في هذا الإطار مباحثات مع حكومات أجنبية جهات مانحة.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز