ألمانيا تجرّد المستشار السابق من امتيازات رسمية إثر علاقاته بروسيا

المصدر: أ ف ب

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جرّدت ألمانيا اليوم الخميس المستشار السابق غرهارد شرودر، المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من امتيازات رسمية يتمتّع بها، إذ اعتبرت أنه فشل في الوفاء بالتزامات برفضه قطع العلاقات مع عمالقة الطاقة الروسية.

وأعلن البرلمان أن "ائتلاف الكتل البرلمانية استخلص عواقب ناتجة عن سلوك المستشار السابق وعضو مجموعة الضغط غرهارد شرودر في ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا (...) لذلك، سيُعلَّق تشغيل مكتب المستشار السابق".

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