شرطة لندن تقرر عدم تغريم جونسون مجدداً بسبب فضيحة "بارتي جيت"

المصدر: د ب ا

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أبلغت شرطة لندن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه لن يتم تغريمه من جديد بسبب خرقه للوائح مكافحة تفشي فيروس كورونا، بعد أن انتهت الشرطة من تحقيقاتها المتعلقة بإقامة حفلات مخالفة للقواعد في "داونينغ ستريت" أثناء فترة فرض الإغلاق.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الخميس، عن شرطة لندن القول إنها أصدرت أكثر من 126 غرامة في إطار تحقيقاتها في فضيحة "بارتي جيت".

وبينما قالت الشرطة إنها لم تبلغ جميع من صدرت بحقهم غرامات محتملة بعد بشأن الغرامات، قال ماكس بلين، المتحدث باسم جونسون، إنه قد تم إبلاغ رئيس الوزراء بأنه لن يتم تغريمه مجددا بعد أن صدرت بحقه غرامة في الشهر الماضي.

وقد تم، أو سيتم، تغريم الأفراد الذين لم تحدد شرطة العاصمة هويتهم، على خلفية الحفلات التي أقيمت في مقر الحكومة البريطانية خلال الفترة ما بين مايو من عام 2020 وأبريل من عام 2021.

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