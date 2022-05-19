روسيا تعلن طرد 5 دبلوماسيين برتغاليين

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت روسيا الخميس طرد خمسة دبلوماسيين برتغاليين ردا على طرد عشرة دبلوماسيين روس، غداة الإعلان عن خطوات مماثلة شملت عشرات الدبلوماسيين الفرنسيين والايطاليين والإسبان.

وقالت الخارجية الروسية في بيان إنه تم استدعاء سفير البرتغال في روسيا الخميس الى مقر الوزارة التي "احتجت بشدة على قرار السلطات البرتغالية الاستفزازي باعتبار عشرة عاملين في البعثة الأجنبية في البرتغال أشخاصا غير مرغوب فيهم.

وأضافت "ردا على ذلك أعلن خمسة عاملين في السفارة البرتغالية في روسيا "أشخاصا غير مرغوب فيهم"، موضحة أن أمامهم مهلة 14 يوما لمغادرة البلاد.

من جهتها قالت وزارة الخارجية البرتغالية في بيان إن "الحكومة البرتغالية تحتج على هذا القرار الصادر عن السلطات الروسية الذي ليس له أي مبرر سوى مجرد الرد".

وأضافت "خلافا للدبلوماسيين الروس الذين طردوا من البرتغال، كان الدبلوماسيون البرتغاليون يقومون بأنشطة محض دبلوماسية تتوافق بالكامل مع اتفاقية فيينا".

الأربعاء، أعلنت موسكو عن طرد 34 دبلوماسيا فرنسيا و27 دبلوماسيا إسبانياً و24 دبلوماسيا إيطالياً ردا على إجراءات مماثلة قامت بها هذه الدول وتقررت عند بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير.

قامت عدة دول أوروبية أخرى مثل ألمانيا وسلوفينيا والنمسا وبولندا واليونان وكرواتيا بطرد دبلوماسيين روس أيضا. في بعض الحالات، ترافقت عمليات الطرد هذه مع اتهامات بالتجسس.

توعدت موسكو بالرد على كل من هذه الاجراءات وتم طرد عشرات الدبلوماسيين الغربيين من روسيا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز